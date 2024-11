Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GE Vernova: étudie la durabilité des centrales saoudiennes information fournie par Cercle Finance • 04/11/2024 à 13:00









(CercleFinance.com) - GE Vernova et la Saudi Arabia's Ash Sharqiyah Operations & Maintenance Company (ASHOMCo) annoncent l'achèvement de trois études de conception d'ingénierie préliminaire (FEED) visant à réduire les émissions nettes de carbone de trois centrales électriques en Arabie Saoudite.



GE Vernova a évalué des technologies de pré-combustion et de post-combustion sur des centrales alimentées par ses turbines à gaz 7E et 7F, générant jusqu'à 920 MW d'énergie et 1400 tonnes/h de vapeur.



Selon GE Vernova, les turbines à gaz 7E et 7F peuvent déjà fonctionner aujourd'hui avec un mélange d'hydrogène allant jusqu'à 100 % avec des modifications aux brûleurs standards.



Les études se sont aussi penchées sur des solutions visant à permettre des opérations utilisant des mélanges de gaz naturel et d'hydrogène, avec l'hydrogène représentant jusqu'à 32 % en volume dans ces trois centrales.



Le rétrofit des centrales visant à capturer jusqu'à 95 % des émissions de CO2 a aussi été étudié. L'intégration du système de recirculation des gaz d'échappement (EGR) pourrait réduire de plus de 7 % le coût total d'une installation de capture de carbone, ainsi que de 6 % les coûts opérationnels, estime GE Vernova.



Rob Hayes, directeur exécutif d'ASHOMCo, a souligné l'importance de cette étude pour respecter des normes d'émission de carbone strictes et favoriser des solutions énergétiques durables.





