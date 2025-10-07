GE Vernova et Samsung C&T s'allient autour du petit réacteur nucléaire modulaire (SMR)
information fournie par Zonebourse 07/10/2025 à 10:55
Selon Maví Zingoni, CEO Power de GE Vernova, cette coopération avec un acteur reconnu 'renforce la position du BWRX-300 comme technologie SMR la plus avancée et la plus prête à être déployée'.
Le premier BWRX-300 est en construction sur le site de Darlington au Canada, avec une mise en service prévue d'ici la fin de la décennie, tandis que des projets sont à l'étude aux États-Unis, en Pologne et en Suède.
Chaque unité de 300 MW pourrait alimenter environ 300 000 foyers, tout en réduisant les coûts et la complexité du nucléaire conventionnel.
Valeurs associées
|603,160 USD
|NYSE
|+1,38%
A lire aussi
-
Israël marque mardi le deuxième anniversaire du 7-Octobre, jour le plus meurtrier de son histoire, au moment où des négociations indirectes entre le Hamas et le gouvernement israélien font poindre l'espoir ténu d'une libération des otages à Gaza et d'une fin de ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite
-
Depuis dix ans, les touristes se font rares sur les spectaculaires plages de sable noir volcanique de Limbé, effrayés par le conflit qui secoue la partie anglophone du Cameroun. Mais la ville tente de maintenir le cap, malgré les tensions à l'approche de la présidentielle ... Lire la suite
-
(AOF) - Valneva (-6,12 %, à 4,572 euros) Valneva signe, de loin, la plus forte baisse du SBF 120 après plusieurs annonces. L'entreprise a annoncé un refinancement de sa dette et surtout la révision à la baisse de certains objectifs financiers annuels. La société ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer