GE Vernova: entrée en service de la centrale de Goi (Japon) information fournie par Cercle Finance • 17/04/2025 à 12:45









(CercleFinance.com) - GE Vernova fait savoir que la centrale thermique de Goi, située dans la préfecture de Chiba (région du Grand Tokyo), a débuté son exploitation commerciale.



Le projet, porté par la coentreprise japonaise Goi United Generation (JERA, ENEOS Power et Kyushu Electric Power), repose sur trois turbines à gaz GE Vernova 9HA.02 — une première au Japon — et devrait fournir plus de 2,3 GW d'électricité.



GE Vernova a également fourni trois générateurs de vapeur à récupération de chaleur (HRSG), préassemblés en Corée du Sud.



La nouvelle centrale, qui remplace un site datant des années 1960, permet une réduction estimée de 16 % des émissions de CO2. '





