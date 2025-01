GE Vernova: entrée en service d'une centrale en Chine information fournie par Cercle Finance • 09/01/2025 à 12:45









(CercleFinance.com) - GE Vernova annonce que la centrale électrique Guangming, située dans le district de Shenzhen Guangming en Chine, a démarré ses opérations.



Alimentée par trois turbines à gaz 9HA.01 de GE Vernova, cette installation fournira jusqu'à 2 GW d'électricité à la province de Guangdong, qui compte 127 millions d'habitants.



Ce projet s'inscrit dans les objectifs chinois visant à atteindre un pic des émissions de carbone d'ici 2030 et la neutralité carbone d'ici 2060, tout en accélérant la transition du charbon vers le gaz.



GE précise que sa technologie avancée permet également de brûler jusqu'à 50% d'hydrogène mélangé au gaz naturel, ouvrant la voie à des opérations moins émettrices en carbone.







Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.