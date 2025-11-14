GE Vernova en hausse ; selon Reuters, les restrictions chinoises à l'exportation de terres rares entraînent des pénuries et une flambée des prix

14 novembre - ** Les actions du fabricant d'équipements électriques GE Vernova GEV.N augmentent de plus de 5% à 586,75

** Reuters rapporte que les restrictions chinoises à l'exportation ont entraîné une pénurie de l'offre mondiale d'yttrium, un élément de terre rare, suscitant la crainte d'une hausse des coûts qui pourrait affecter la production dans les secteurs de l'aérospatiale, de l'énergie et des semi-conducteurs

** L'yttrium est une terre rare utilisée dans les revêtements à haute température pour les pales de turbines à gaz, au cœur de l'activité énergétique de GE Vernova

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en hausse de 77 % depuis le début de l'année