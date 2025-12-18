GE Vernova en hausse : Jefferies passe à "acheter" en raison de la demande d'infrastructures électriques

(Mises à jour)

18 décembre - ** Les actions du fabricant d'équipements électriques GE Vernova GEV.N en hausse de 5,5 % à 647,22 $ ** Jefferies relève la note de GEV de "hold" à "buy" et augmente le PT de 736 $ à 815 $, ce qui représente une hausse de 32,7% par rapport à la dernière clôture de l'action

** Les prix des turbines à gaz continuent de surprendre positivement et les services offrent une visibilité jusqu'aux années 2030, compensant éventuellement la faiblesse des équipements à gaz - courtage

** "Nous anticipons une accélération de la demande en infrastructures électriques et un assainissement structurel d'une activité éolienne offshore en difficulté, ce qui devrait propulser les marges de bénéfice de base et de flux de trésorerie disponible bien au-delà des attentes du marché" - Jefferies

** 26 des 35 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 8 à "conserver" et 1 à "vendre"; le PT médian est de 769 $ - données compilées par LSEG

** En incluant les mouvements de la séance, les actions ont augmenté de 97,6 % depuis le début de l'année