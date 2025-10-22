GE Vernova dépasse les estimations de bénéfices, mais prévient que la faiblesse de l'activité éolienne va persister

L'incertitude sur les tarifs risque de peser sur le chiffre d'affaires de l'éolien terrestre en 2026

Le chiffre d'affaires de l'unité éolienne 2025 devrait connaître une baisse à un chiffre dans le haut de la fourchette

Les actions chutent de 9 %

(Réécrit tout au long avec des détails de la conférence téléphonique)

GE Vernova GEV.N a averti mercredi que la faiblesse prolongée de son activité éolienne terrestre due aux retards de permis et à l'incertitude tarifaire est susceptible de peser sur son chiffre d'affaires 2026, ce qui a entraîné une chute de 9 % des actions du fabricant d'équipements électriques.

La prudence sur l'éolien terrestre intervient alors que la division éolienne a été confrontée aux défis dans son segment offshore en raison de défaillances de turbines et de retards de projets.

GE Vernova s'attend à ce que le chiffre d'affaires de l'unité, qui fournit également des pales et des services connexes, connaisse une baisse à un chiffre *élevé* cette année, par rapport à sa prévision précédente d'une baisse à un chiffre *moyen*.

Le chiffre d'affaires du secteur au troisième trimestre a chuté de 8,4 % pour atteindre 2,65 milliards de dollars, en raison de l'absence d'un bénéfice de 500 millions de dollars provenant d'un projet d'éoliennes offshore précédemment annulé et enregistré l'année dernière.

"Aux États-Unis, les commandes d'équipements terrestres restent faibles, comme nous l'avions annoncé en septembre", a déclaré le directeur financier Ken Parks lors d'une conférence téléphonique avec des analystes.

En juillet, le président Donald Trump a déclaré que l'adoption rapide de l'énergie solaire et éolienne avait rendu l'électricité américaine instable et coûteuse, justifiant sa proposition de mettre fin à la plupart des subventions pour les énergies renouvelables.

Les services publics américains sont les plus grands importateurs mondiaux de transformateurs de réseau et de systèmes de batteries fabriqués principalement en Chine, en Corée du Sud et au Japon, ce qui signifie qu'ils sont confrontés à des augmentations de prix substantielles liées aux tarifs douaniers.

Les actions de la société, issue de General Electric GE.N , étaient en baisse de 4,5 % dans les échanges de la matinée. Elles ont bondi de plus de 345 % depuis la scission, en grande partie grâce à de solides performances dans les segments de l'équipement électrique et de l'électrification.

L'IA STIMULE LES RÉSULTATS TRIMESTRIELS

Des commandes d'équipement robustes et une demande croissante d'énergie aux États-Unis de la part des centres de données soutenant les charges de travail d'intelligence artificielle ont aidé la société à dépasser les attentes en matière de bénéfices au troisième trimestre.

La société a enregistré 14,6 milliards de dollars de commandes au cours du trimestre, soit une augmentation organique de 55 %, grâce à la demande d'équipements de réseau et de turbines à vapeur et à gaz.

GE Vernova a déclaré mardi qu'elle acquerrait la participation restante de 50 % dans le fabricant de transformateurs Prolec GE pour 5,28 milliards de dollars, renforçant ainsi son activité d'équipement de réseau en Amérique du Nord.

Son unité d'électrification a déclaré un bénéfice de base de 393 millions de dollars, en hausse de 95,5 % par rapport à l'année précédente, tandis que l'unité de production d'énergie a enregistré 645 millions de dollars, soit une hausse de 29 %.

La société a déclaré un bénéfice ajusté de 1,67 $ par action, dépassant les attentes de 1,62 $, selon les données compilées par LSEG.

GE Vernova s'attend à ce que l'impact des tarifs 2025 reste proche de la limite inférieure de ses prévisions de 300 à 400 millions de dollars.