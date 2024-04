Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GE Vernova: commandes stables, objectifs confirmés information fournie par Cercle Finance • 25/04/2024 à 16:02









(CercleFinance.com) - GE Vernova a annoncé jeudi avoir réduit ses pertes au premier trimestre, mais ses prises de commandes ont stagné, voire même reculé en données organiques, ce qui pénalisait son titre à Wall Street.



Le groupe énergétique a annoncé ce matin, pour sa première publication trimestrielle depuis sa scission d'avec GE Aerospace, que sa perte nette s'était limitée à 100 millions de dollars au premier trimestre, contre -300 millions un an plus tôt.



Sa perte opérationnelle s'est elle aussi contractée, à 200 millions d'euros, après -500 millions de dollars au premier trimestre 2023.



Si son chiffre d'affaires trimestriel s'est accru de 6% pour atteindre 7,3 milliards de dollars, avec une croissance de 5% en données organiques, ses commandes sont, elles, restées stables à 9,7 milliards de dollars.



En données organiques, elles se replient même de 1%.



Dans son communiqué, GE Vernova réaffirme sa prévision d'un chiffre d'affaires de 34 à 35 milliards de dollars, pour un flux de trésorerie disponible (FCF) prévu entre 700 millions et 1,1 milliard de dollars.



Coté à la Bourse de New York, le titre lâchait malgré tout plus de 4% suite à cette publication. Depuis sa première cotation, son cours n'a pratiquement pas évolué.





