GE Vernova chute alors que Seaport Research Partners abaisse sa note à "neutre"
information fournie par Reuters 11/12/2025 à 16:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

11 décembre - ** Les actions de la société américaine de services publics GE Vernova GEV.N chutent de 4,7 % à 688 $

** La société de courtage Seaport Research Partners rétrograde la note de "achat" à "neutre"

** Après la remontée de GEV à 723 $ mercredi, Seaport Research estime que l'action est maintenant assez bien valorisée, avec une attention particulière pour 2026-28

** Par ailleurs, Co signe un accord avec Public Power Corporation Renewables pour la fourniture, l'installation et la mise en service de 14 de ses turbines de 6,1 mégawatts (MW) pour un parc éolien en Roumanie

** Co prévoit que le projet fournira suffisamment d'énergie pour alimenter l'équivalent d'environ 38 000 foyers

** En incluant le mouvement de la séance, les actions ont augmenté de 110 % depuis le début de l'année

