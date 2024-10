Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GE Vernova: choisi par le ministère américain de l'Énergie information fournie par Cercle Finance • 10/10/2024 à 17:12









(CercleFinance.com) - GE Vernova annonce avoir été choisie, aux côtés de cinq autres entreprises (BWXT, Centrus, Framatome, Orano et Westinghouse) dans le cadre du programme ' Investing in America ' de l'administration Biden-Harris.



Le ministère états-unien de l'Énergie (DOE) a attribué des contrats à ces entreprises dans le but de stimuler la mise en place d'une chaîne d'approvisionnement états-unienne en combustibles pour les réacteurs nucléaires avancés.



De nombreux réacteurs avancés nécessiteront de l'uranium faiblement enrichi à haute teneur (HALEU) pour obtenir des conceptions plus petites, des cycles de fonctionnement plus longs et des rendements accrus par rapport aux technologies actuelles.



Tous les contrats dureront jusqu'à 10 ans et chaque attributaire recevra un contrat minimum de 2 millions de dollars, avec jusqu'à 800 millions de dollars disponibles pour ces services, sous réserve de la disponibilité des crédits.







