GE Vernova cède son activité Proficy à TPG
information fournie par Zonebourse 11/09/2025 à 15:40
'La transaction proposée ferait de Proficy une entreprise de logiciels autonome qui aiderait ses plus de 20 000 clients à gérer la complexité, à accroître leur efficacité et à améliorer la connectivité de leurs opérations industrielles', indique le groupe.
La transaction proposée est soumise à l'information et à la consultation des représentants du personnel et à d'autres conditions habituelles, y compris certaines approbations réglementaires, et devrait être conclue au premier semestre 2026.
En dehors de cette cession, GE Vernova précise qu'il conservera son activité de logiciels d'électrification axée sur le développement de solutions pour aider les clients à électrifier et à décarboniser l'écosystème énergétique.
Valeurs associées
|641,000 USD
|NYSE
|-0,38%
A lire aussi
-
La Bourse de New York avance jeudi, anticipant avec optimisme des baisses de taux de la Réserve fédérale (Fed) après la publication d'un indice d'inflation sans grande surprise, sur fond de dégradation du marché de l'emploi aux Etats-Unis. Vers 14H05 GMT, le Dow ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi, les chiffres de l'inflation d'août n'ayant pas remis en cause les paris d'une baisse des taux de la part de la banque centrale américaine la semaine prochaine malgré une hausse plus forte que prévu des prix à la consommation ... Lire la suite
-
Immunité levée, perquisitions simultanées dans quatre villes dans deux pays: la justice allemande a accéléré jeudi l'enquête visant le député allemand d'extrême droite Maximilian Krah, soupçonné de corruption et de blanchiment d'argent en lien avec la Chine. Agé ... Lire la suite
-
New York commémore jeudi les attentats du 11-Septembre 2001, un anniversaire grave et habituellement consensuel marqué cette année par la fratricide campagne qui oppose plusieurs démocrates pour la mairie. A Ground Zero, là où se dressaient autrefois les tours ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer