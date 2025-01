GE Vernova: C.A. et commandes record au 4ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 22/01/2025 à 14:32









(CercleFinance.com) - GE Vernova a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires record au 4ème trimestre, une activité soutenue qui s'est accompagnée de prises de commandes ayant elles aussi atteint des niveaux historiques.



Le groupe énergétique américain indique avoir dégagé un bénéfice net de 484 millions de dollars sur la période allant d'octobre à décembre, contre un profit de 205 millions de dollars un an auparavant.



Ramené par action, son bénéfice s'établit à 1,73 dollar contre 0,72 dollar sur le même trimestre de l'exercice précédent.



Dans un communiqué, le groupe dont les activités s'étendent de l'énergie éolienne à l'électrification dit avoir réalisé un chiffre d'affaires trimestriel record de 10,6 milliards de dollars, en hausse de 5%.



Ses prises de commandes ont quant à elles atteint 13,2 milliards de dollars, marquant là encore un plus haut historique et laissant apparaître une croissance organique de 22%.



Concernant 2025, GE Vernova a confirmé ses objectifs d'un chiffre d'affaires de 36 à 37 milliards de dollars, d'une marge opérationnelle (Ebitda) ajustée comprise entre 5% et 10% et d'un flux de trésorerie disponible (FCF) allant de deux à 2,5 milliards de dollars.



A titre de comparaison, son C.A. 2024 s'est élevé à 34,9 milliards de dollars, sa marge d'Ebitda à 5,8% et son FCF à 1,7 milliard.



A la Bourse de New York, l'action GE Vernova s'inscrivait en hausse de 1,5% mercredi matin en préouverture suite à cette publication.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.