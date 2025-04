GE Vernova: accord pour un projet éolien de 49 MW en Espagne information fournie par Cercle Finance • 08/04/2025 à 16:31









(CercleFinance.com) - GE Vernova annonce que son segment Wind va fournir huit turbines de 6,1 MW à Forestalia dans le cadre d'un projet éolien de 49 MW en Aragon (Espagne).



Conclu au cours du premier trimestre 2025, cet accord fait suite à un un partenariat établi fin 2023 entre les deux sociétés.



GE Vernova, déjà présent à hauteur de 5,9 GW dans le pays (dont 1,5 GW en Aragon), contribue ainsi à l'objectif espagnol d'atteindre 62 GW de capacité éolienne d'ici 2030.



Forestalia, qui développe des projets dans les énergies renouvelables, gère actuellement un portefeuille de plus de 2 GW et prévoit plus de 1,2 GW supplémentaires en gestion directe, selon son directeur général Carlos Reyero.





