GE Vernova: accompagne la transition énergétique de Taïwan information fournie par Cercle Finance • 07/07/2025 à 12:10









(CercleFinance.com) - GE Vernova annonce que le premier des trois blocs de la centrale électrique Hsinta, exploitée par Taiwan Power Company Nan Bu Construction Organization (TPC NPCO), a démarré ses opérations et alimente désormais le réseau taïwanais à hauteur de 1,3 gigawatt grâce à ses équipements à cycle combiné 7HA.03.



Ce nouveau bloc ouvre la voie à un remplacement progressif des unités au charbon existantes sur le site, permettant une réduction des émissions pouvant atteindre 60 %.



Les deux autres blocs devraient entrer en service entre 2025 et 2026, portant la capacité totale du site à près de 4 GW pour assurer une alimentation fiable des foyers et industries taïwanais.



GE Vernova, présent à Taïwan depuis 1961, estime qu'en 2026, ses centrales à gaz dépasseront 10 GW, alimentant l'équivalent de plus de 23 millions de foyers.







