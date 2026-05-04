GE Vernova a signé un contrat avec Megha Engineering & Infrastructures en Inde
information fournie par Zonebourse 04/05/2026 à 10:44
La mise en service du projet est prévue pour 2030. Avec sa capacité de 1,35 GW, Upper Sileru figurera parmi les plus importantes centrales hydroélectriques à pompage-turbinage d'Inde.
Une fois achevée, la centrale hydroélectrique d'Upper Sileru de MEIL sera en mesure de stocker et de fournir suffisamment d'électricité pour couvrir les besoins annuels d'environ trois millions de foyers indiens.
"Grâce à sa capacité à basculer rapidement entre les modes de pompage et de production d'électricité, l'installation assurera la fiabilité du réseau, la gestion des pics de consommation et la régulation de la fréquence à grande échelle" indique le groupe.
Le périmètre d'intervention de GE Vernova comprend la conception, l'ingénierie, la fabrication, les essais, la fourniture, le transport et la supervision du montage, des essais et de la mise en service des neuf groupes, ainsi que des systèmes de contrôle et de régulation.
GE Vernova fournit actuellement quatre groupes de pompage-turbinage à vitesse fixe de 125 MW pour la nouvelle centrale hydroélectrique de Kundah, en Inde.
Frédéric Ribieras, DG de la division Hydro Power de GE Vernova, a déclaré : " Les centrales de pompage-turbinage sont essentielles pour contribuer à la construction d'un paysage énergétique plus durable en Inde et dans le monde, en stabilisant le réseau et en équilibrant les énergies renouvelables variables, à très grande échelle et pour une longue durée de vie. "
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