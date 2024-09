Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GE Vernova: a signé des accords éoliens en Espagne information fournie par Cercle Finance • 24/09/2024 à 15:05









(CercleFinance.com) - GE Vernova a annoncé avoir signé plusieurs accords éoliens en Espagne au cours du deuxième trimestre 2024.



Ces projets contribueront à soutenir les objectifs ambitieux de l'Espagne en matière d'énergie renouvelable et continueront à contribuer à l'industrie éolienne espagnole.



GE Vernova possède la deuxième plus grande base installée parmi les équipementiers selon l'Association espagnole de l'énergie éolienne.



Pour la troisième fois, ERBI a choisi GE Vernova pour deux parcs éoliens en Castille-León. GE Vernova remotorisera également un parc éolien en Catalogne, en Espagne.



Le groupe fournira, installera et mettra en service cinq unités du parc éolien de 6,1 MW-158 m de GE Vernova pour le parc éolien Barranco del Agua situé en Andalousie.



'Ces projets tireront parti de la forte présence de GE Vernova dans le pays où la société compte déjà plus de 4,3 GW en exploitation, d'un centre d'excellence en ingénierie à Barcelone et de deux usines de production de pales d'éoliennes' a déclaré Gilan Sabatier, directeur commercial de l'activité éolienne terrestre de GE Vernova sur les marchés internationaux.





