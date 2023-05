GE: vendra des pièces détachées d'éoliennes sur internet information fournie par Cercle Finance • 24/05/2023 à 12:50

(CercleFinance.com) - GE Vernova a annoncé aujourd'hui le lancement de sa boutique en ligne élargie pour les pièces détachées d'éoliennes terrestres.



Avec plus de 100 000 articles disponibles à l'achat, pour les turbines éoliennes terrestres de GE et d'autres équipementiers, la boutique permettra aux propriétaires de parcs éoliens d'acheter toutes les pièces détachées et les éléments essentiels dont ils ont besoin, en une seule transaction.



Uzair Memon, directeur commercial, pour l'activité éolienne terrestre de GE Vernova, a déclaré : 'Nos clients nous ont fait part de leur souhait de pouvoir accéder à la fois aux pièces GE et à d'autres pièces OEM en un seul endroit, et nous sommes heureux de travailler avec une variété de fournisseurs expérimentés et fiables pour offrir cela.'



La boutique en ligne de GE Vernova pour l'éolien terrestre aide également les clients à améliorer leur trésorerie, grâce à des options de crédit flexibles, à la facturation numérique et à la possibilité d'acheter auprès de plusieurs fournisseurs en un seul endroit et avec un seul bon de commande.