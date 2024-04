Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GE: signe un contrat pour 6 navires à Singapour information fournie par Cercle Finance • 18/04/2024 à 14:50









(CercleFinance.com) - L'activité de conversion d'énergie de GE Vernova a remporté un contrat auprès du constructeur naval singapourien ST Engineering Marine.



Ce contrat porte sur la fourniture de son réseau électrique avec des équipements de propulsion électrique intégrée (IFEP) pour le programme MRCV (Multi-Role Combat Vessel) de la marine de la République de Singapour, composé de six navires.



Il s'agit des premiers navires propulsés par l'IFEP pour la marine de la République de Singapour (RSN). Ces navires remplaceront la flotte de corvettes lance-missiles à propulsion mécanique de la classe Victory, en service depuis 1989.



La livraison des systèmes de propulsion électrique pour les nouveaux navires est prévue au cours des dix prochaines années.



Le réseau électrique de GE Vernova fournit l'énergie électrique nécessaire à la propulsion du navire et alimente ses systèmes opérationnels et de mission, tels que le radar et les communications.





