GE: protocole d'accord entre GE Vernova et l'Ukraine

(CercleFinance.com) - GE Vernova, la branche énergétique de GE, a annoncé lundi la signature d'un protocole d'accord dans les centrales hydroélectriques avec l'opérateur ukrainien Ukrhydroenergo.



Le conglomérat industriel américain explique que cet accord, d'une durée de deux ans, vise à établir les termes formels devant définir les contrats relatifs aux projets futurs de construction et restauration des installations hydroélectriques du pays.



Il porte tout particulièrement sur la réalisation d'un nouveau site de pompage hydraulique d'une capacité d'un gigawatt (1 GW) à Kaniv, sur la fourniture de trois unités de 324MW chacune pour la centrale de Dniester ainsi que sur la reconstruction de celle de Kakhovka (335 MW), endommagée pendant la guerre.





