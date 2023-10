Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE: obtient un financement de 4,5 M$ pour le projet FLyCLEEN information fournie par Cercle Finance • 16/10/2023 à 16:45









(CercleFinance.com) - GE fait savoir qu'après l'achèvement réussi de la phase de conception de son projet FLyCLEEN (FueL CelL Embedded ENgine), ARPA-E a accordé à GE Aerospace Research un financement de 4,5 millions de dollars pour la phase 2 du programme.



L'idée est de passer à l'étape suivante de construction et de démonstration d'un sous-système de production d'électricité de 25 kW intégrant des piles à combustible à oxyde solide.



L'utilisation de piles à combustible pourrait considérablement améliorer l'efficacité de la conversion de l'énergie chimique des SAF (carburant d'aviation durable) en énergie électrique et se rapprocher de zéro émission nette de CO2.





