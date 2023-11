Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE: nouvelle solution logicielle pour le renouvelable information fournie par Cercle Finance • 16/11/2023 à 10:31









(CercleFinance.com) - L'activité numérique de GE Vernova annonce le lancement de 'Fleet Orchestration', une nouvelle solution logicielle conçue pour aider les services publics d'électricité à maximiser avec succès l'utilisation des énergies renouvelables.



Selon GE, ce logiciel permet d'accélérer les objectifs de réduction des émissions de carbone avec les actifs existants sans sacrifier la capacité à répondre de manière fiable à la demande.



'Fleet Orchestration est une solution énergétique moderne qui utilise l'intelligence artificielle (IA)/l'apprentissage automatique (ML) et la modélisation avancée', souligne GE.



Conçu pour les services publics verticalement intégrés (ceux qui génèrent, transportent et distribuent de l'électricité), le logiciel permet l'intégration transparente des énergies renouvelables dans les actifs existants.





