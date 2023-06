Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE: mise au point de semi-conducteurs résistant à 800°C information fournie par Cercle Finance • 02/06/2023 à 15:52









(CercleFinance.com) - GE annonce qu'une équipe de scientifique de sa division GE Research a établi un nouveau record avec la mise au point de transistors à effet de champ SiC (Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistors) capables de tolérer des températures supérieures à 800 degrés Celsius, soit 200°C de plus que le précédent record.



Cette démonstration montre le potentiel de ces semi-conducteurs à prendre en charge de futures applications dans des environnements de fonctionnement extrêmes.



Alors que l'activité aérospatiale de GE cherche à améliorer en permanence ses systèmes aéronautiques pour ses clients commerciaux et militaires et à développer de nouvelles applications dédiées à l'exploration spatiale et aux véhicules hypersoniques, ' la construction d'un portefeuille d'électronique qui puisse fonctionner dans des environnements d'exploitation extrêmes est essentielle ', indique GE.







Valeurs associées GENERAL ELECTRIC Euronext Paris +2.07% GENERAL ELECTRIC NYSE +0.64%