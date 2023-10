Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

GE: l'éolienne offshore Haliade-X en service à Dogger Bank information fournie par Cercle Finance • 10/10/2023 à 15:40

(CercleFinance.com) - GE Vernova a annoncé aujourd'hui que sa toute première éolienne offshore Haliade-X installée en mer avait commencé à produire de l'électricité dans le cadre du parc éolien Dogger Bank situé à 130 km au large des côtes britanniques.



L'éolienne a été l'une des premières éoliennes de nouvelle génération de 13 MW+ à devenir opérationnelle en mer et la plus grande jamais installée dans les eaux européennes.



Cette turbine Haliade-X de 13 MW est la première des 277 turbines qui seront installées au parc éolien de 3,6 GW Dogger Bank qui sera le plus grand au monde une fois achevé.



Le parc éolien de Dogger Bank, qui est construit en trois phases - Dogger Bank A, B et C - utilisera un mélange de turbines Haliade-X de 13 et 14 MW pour alimenter l'équivalent de 6 millions de foyers britanniques, soit environ 5 % de la demande d'électricité du Royaume-Uni.