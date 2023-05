GE: investit 50 millions de dollars dans l'éolien à New-York information fournie par Cercle Finance • 23/05/2023 à 16:24

(CercleFinance.com) - GE Vernova a annoncé aujourd'hui qu'elle investira 50 millions de dollars sur son site de Schenectady, dans l'État de New York, et qu'elle embauchera environ 200 nouveaux employés.



Ils auront pour but d'établir une nouvelle chaîne d'assemblage de fabrication pour son activité d'éoliennes terrestres. Le site assemblera trois composants clés de la turbine de 6,1 MW de GE Vernova.



La ligne d'assemblage sera installée dans le bâtiment où GE Vernova continue aujourd'hui de fabriquer des turbines à vapeur et des générateurs, et devrait être achevée d'ici l'été 2023, le premier ensemble de composants étant produit au début de l'automne.



Scott Strazik, directeur général de GE Vernova, a déclaré : 'Cet État et la région de la capitale constituent une part importante de l'histoire de GE et cet investissement renforcera le rôle de Schenectady dans la conduite de la transition énergétique à l'avenir.'



L'annonce d'aujourd'hui s'ajoute à l'investissement de 450 millions de dollars de GE dans les installations américaines annoncé plus tôt cette année, dont 11 millions de dollars pour Schenectady en termes de capacité, de maintenance des installations et de gestion des équipements et des outils.