GE HealthCare: va présenter sa technologie CleaRecon information fournie par Cercle Finance • 15/05/2025 à 16:58









(CercleFinance.com) - GE HealthCare annonce que sa technologie CleaRecon DL, fondée sur un algorithme d'apprentissage profond, est désormais disponible pour améliorer la qualité des images issues de la tomodensitométrie à faisceau conique (CBCT).



Cette solution a été conçue pour éliminer les artéfacts causés par le flux sanguin pulsatile et les variations de contraste. Elle a d'ailleurs reçu une homologation 510(k) de la FDA ainsi qu'un marquage CE.



GE HealthCare précise que CleaRecon sera intégrée à la plateforme Allia et que la solution permettra de générer des images plus nettes dans 98 % des cas et d'augmenter la confiance dans l'interprétation des images CBCT dans 94 % des cas.



' Cette technologie peut permettre aux cliniciens de réaliser des interventions avec plus de précision et de confiance', ajoute Arnaud Marie, directeur général des solutions interventionnelles chez GE HealthCare.



CleaRecon DL sera présentée lors du congrès GEST 2025 à New York (15-18 mai).























Valeurs associées GE HLTC TECH 72,0850 USD NASDAQ -1,04%