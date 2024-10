Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GE Healthcare:une application qui exploite l'IA en oncologie information fournie par Cercle Finance • 22/10/2024 à 17:01









(CercleFinance.com) - GE HealthCare a annoncé développé CareIntellect for Oncology, une application cloud qui rassemble des données patient multimodales dans une vue unique, en utilisant l'IA générative pour résumer les notes et les rapports cliniques.



L'application fait également apparaître des données pertinentes permettant aux équipes soignantes de comprendre rapidement la progression de la maladie et de signaler les écarts potentiels par rapport au plan de traitement.



L'application, qui devrait être disponible pour les clients aux États-Unis l'année prochaine, se concentrera dans un premier temps sur le cancer de la prostate et du sein.



L'hôpital général de Tampa et le centre médical UT Southwestern seront les premiers à évaluer CareIntellect for Oncology, et l'intégration est déjà en cours.



L'application devrait être largement disponible pour les clients américains en 2025, avec une expansion future supplémentaire prévue pour le Canada, le Royaume-Uni et l'Irlande.



' CareIntellect est conçu pour aider les prestataires à rationaliser l'accès aux informations essentielles sur les patients et à faire apparaître les principaux changements En s'assurant que le prestataire dispose des bonnes informations à portée de main, il peut passer moins de temps à trier les informations et plus de temps à aider les patients ', a déclaré le Dr Taha Kass-Hout, directeur mondial des sciences et de la technologie chez GE HealthCare.





