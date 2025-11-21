GE HealthCare s'offre Intelerad pour 2,3 MdUSD afin d'accélérer dans le cloud
information fournie par Zonebourse 21/11/2025 à 15:40
La société met ainsi la main sur une plateforme reconnue dans les flux de travail d'imagerie en ambulatoire, complémentaire de sa forte présence hospitalière. Peter Arduini, directeur général de GE HealthCare, souligne que l'opération permettra de 'simplifier et unifier les workflows' dans un contexte de hausse des volumes d'imagerie.
Intelerad devrait générer environ 270 MEUR de revenus la première année, dont 90% récurrents, avec une marge d'EBITDA supérieure à 30%. Le groupe anticipe une contribution immédiatement relutive sur la croissance du chiffre d'affaires et la marge d'EBIT ajustée, avant un léger effet dilutif sur l'EPS ajusté, compensé par des économies.
Le marché mondial de l'imagerie ambulatoire, estimé à plus de 2 milliards USD, affiche une croissance à deux chiffres portée par l'adoption du cloud. La finalisation est attendue au premier semestre 2026, sous réserve d'autorisations réglementaires.
Valeurs associées
|74,3100 USD
|NASDAQ
|-0,59%
A lire aussi
-
La Bourse de New York évolue en hausse vendredi, portée par le ravivement des anticipations d'une nouvelle détente monétaire de la banque centrale américaine (Fed) après des commentaires d'un des membres de l'institution. Vers 14H55 GMT, le Dow Jones avançait de ... Lire la suite
-
Le groupe Renault va ralentir le rythme de déploiement de son réseau de stations de recharge électrique rapide en Europe, en raison des lourds investissements nécessités et d'un marché de l'électrique moins dynamique que prévu, a-t-il indiqué vendredi. "Dans un ... Lire la suite
-
De Meo, qui veut réduire la dépendance de Kering à Gucci, envisage de créer une branche d'investissement
par Tassilo Hummel et Emilio Parodi (Reuters) -Le directeur général de Kering, Luca De Meo, prévoit de lancer une nouvelle branche d'investissement afin d'identifier et de financer des marques émergentes, selon des documents consultés par Reuters, alors que le ... Lire la suite
-
Jefferies maintient son conseil à Conserver mais son objectif de cours passe de 10,35 EUR à 11,35 EUR après la réunion du CMD. L'analyste estime que les prévisions de croissance présentées lors de la réunion CMD de Valeo étaient inférieures aux attentes et ont ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer