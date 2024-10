GE HealthCare revoit à la hausse ses perspectives 2024

(AOF) - GE HealthCare révise à la hausse ses perspectives pour 2024 après un bon troisième trimestre. Le groupe de santé a vu sa marge nette progresser à 9,7% contre 7,8% l’an passé, pour un chiffre d’affaires en hausse de 1% à 4,86 milliards de dollars. Le bénéfice par action ajusté ressort à 1,14 dollar contre 0,99 dollar il y a un an. Le groupe table désormais sur une marge d’Ebit ajustée entre 15,8% et 16% et un bénéfice par action ajusté entre 4,25 et 4,35 dollars contre de 4,20 à 4,35 dollars précédemment. La marge d’Ebit ajustée s'élevait à 16,3% au troisième trimestre, en hausse de 0,9 point.

"Les ventes et les commandes ont progressé d'environ 5% hors Chine, avec une vigueur particulière aux États-Unis dans tous les segments" déclare le CEO peter Arduini. "Les initiatives de rationalisation en cours dans l'ensemble de l'organisation offrent une meilleure valeur aux patients et aux clients et ont entraîné une forte expansion des marges".

AOF - EN SAVOIR PLUS