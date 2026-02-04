GE HealthCare prévoit un bénéfice supérieur aux estimations pour 2026 en raison de la forte demande de dispositifs médicaux

GE HealthCare GEHC.O a annoncé mercredi un bénéfice annuel supérieur aux estimations de Wall Street, misant sur une demande soutenue pour ses appareils de diagnostic et d'imagerie.

La demande soutenue de procédures médicales, en particulier de la part des Américains plus âgés, a incité les hôpitaux à investir dans des dispositifs de diagnostic et médicaux au cours des deux dernières années. La société fabrique des tomodensitomètres, des appareils à rayons X et des scanners TEP, ainsi qu'une série d'autres appareils.

Le chiffre d'affaires de l'unité des appareils d'imagerie de GE HealthCare - le plus important de ses quatre segments - a augmenté de 6,6 % pour atteindre 2,55 milliards de dollars au quatrième trimestre.

Les actions étaient en hausse de 2,4 % à 80,70 $ dans les échanges de prémarché, après que la société ait également battu les estimations de bénéfices du quatrième trimestre.

La croissance du chiffre d'affaires est également due à la vigueur des marchés américains et européens.

"Cela reflète les tendances saines en matière d'investissement, l'exécution commerciale et la demande de nouveaux produits", a déclaré le directeur général Peter Arduini.

Ses trois autres activités sont les solutions de visualisation avancée, les solutions de soins aux patients et les diagnostics pharmaceutiques.

La société a déclaré qu'elle s'attendait à ce que l'impact tarifaire de 2026 soit inférieur à celui de l'année dernière, sur la base des taux actuels.

GE HealthCare a déclaré en octobre qu'elle s'attendait à un impact de 265 millions de dollars, soit 45 cents par action, en 2025, en raison des droits de douane du président américain Donald Trump sur les dérivés du cuivre, de l'acier et de l'aluminium.

Le fabricant d'appareils médicaux s'attend à un bénéfice ajusté par action en 2026 compris entre 4,95 et 5,15 dollars, contre 4,92 dollars par action selon les estimations des analystes, d'après les données compilées par LSEG.

La société prévoit également une croissance organique du chiffre d'affaires en 2026 de 3 % à 4 % par rapport à l'année précédente.

Sur une base ajustée, GE HealthCare a réalisé un bénéfice de 1,44 $ par action au cours du trimestre clos le 31 décembre, contre des estimations de 1,40 $ par action.

Les ventes trimestrielles totales se sont élevées à 5,7 milliards de dollars, en hausse de 7,1 % par rapport à l'année précédente et supérieures à l'estimation moyenne des analystes, qui était de 5,61 milliards de dollars.