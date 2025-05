GE HealthCare: présente son nouvel IRM lors du congrès ISMRM information fournie par Cercle Finance • 12/05/2025 à 14:31









(CercleFinance.com) - GE HealthCare annonce que son nouveau système IRM SIGNA Sprint, en attente d'approbation de la FDA, a été présenté au congrès ISMRM 2025, soit le congrès annuel de la International Society for Magnetic Resonance in Medicine.



Conçu pour la cardiologie, l'oncologie et la recherche avancée, ce système 1,5T (soit 1,5 tesla, une unité de mesure de l'intensité du champ magnétique) à large tunnel associe hautes performances et confort patient.



Selon GE HealthCare, il offre 'une qualité d'image exceptionnelle' grâce à des gradients de 65/200 et des outils d'IA comme AIR Recon DL. Il vise à rendre accessibles des performances jusqu'ici réservées aux appareils 3,0T, notamment en imagerie de diffusion et IRM cardiaque accélérée.



GE HealthCare a également présenté à l'ISMRM les innovations SIGNA MAGNUS, Sonic DL 3D et Freelium, une plateforme sans hélium liquide.





