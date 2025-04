GE HealthCare: partenariat renforcé avec le vietnamien FPT information fournie par Cercle Finance • 03/04/2025 à 14:05









(CercleFinance.com) - GE HealthCare a annoncé jeudi avoir renforcé son partenariat stratégique avec le groupe technologique vietnamien FPT afin d'accélérer l'innovation dans le domaine de la santé grâce à l'IA.



Dans le cadre de cette alliance commerciale, FPT va devenir le partenaire de distribution de GE HealthCare en faisant la promotion et en assurant le déploiement des dispositifs numériques de GE HealthCare au Vietnam et au sein de son réseau de pays.



En parallèle, FPT collaborera également avec les chercheurs de GE HealthCare ainsi qu'avec ses filiales en vue de co-développer de nouveaux produits et de poursuivre l'amélioration des outils de GE HealthCare.



Un élément clé de ce partenariat doit résider dans la création d'un centre de compétences FPT au Vietnam devant mettre à disposition des ressources dédiées.





