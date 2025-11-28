 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 107,69
+0,10%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

GE HealthCare obtient le marquage CE pour un système PET/CT
information fournie par Zonebourse 28/11/2025 à 12:58






GE HealthCare annonce l'obtention du marquage CE pour son système d'imagerie total corps Omni 128 cm PET/CT, une technologie de nouvelle génération conçue pour améliorer le diagnostic, la stadification et la planification thérapeutique du cancer.

L'appareil permet des examens de la tête aux cuisses en une seule position, réduisant le temps de scan et la dose de rayonnement, un atout majeur notamment pour les patients pédiatriques.

Jean-Luc Procaccini, président et directeur général de la division Imagerie moléculaire et Tomographie, souligne que cette plateforme 'permet aux cliniciens de proposer des soins plus personnalisés et efficaces tout en soutenant la recherche de nouvelles voies cliniques'.

Grâce à sa sensibilité et sa résolution élevées, le système facilite les diagnostics précoces et la surveillance de traitements, notamment contre le cancer de la prostate, ajoute la société.








Valeurs associées

GE HLTC TECH
80,6300 USD NASDAQ +0,84%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank