GE HealthCare nomme William Grogan au poste de directeur financier, en remplacement de Jay Saccaro

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GE HealthCare GEHC.O a annoncé mardi avoir nommé William Grogan au poste de directeur financier, avec effet au 14 septembre. Il succède ainsi à Jay Saccaro, qui a démissionné le mois dernier.

* M. Grogan rejoint GE HealthCare après avoir travaillé chez le fabricant de pompes à eau Xylem, où il occupait le poste de directeur financier depuis 2023. Il a également occupé des fonctions financières chez IDEX Corporation IEX.N , l'enseigne pharmaceutique Walgreens WBA.MX et le fabricant de produits industriels Crane Co CR.N .

* Les antécédents de M. Grogan en matière d’amélioration de la rentabilité, de simplification des opérations et d’intégration des acquisitions correspondent parfaitement aux priorités de GE HealthCare, ont déclaré les analystes de RBC Capital Markets.

* Le directeur financier par intérim, George Newcomb, conservera ses fonctions de contrôleur de gestion et de directeur comptable, a indiqué GE HealthCare.

* Le secteur américain de la santé a connu plusieurs remaniements à la tête de ses directions financières cette année, notamment chez Pfizer PFE.N , Amgen AMGN.O , Centene

CNC.N et Baxter BAX.N .

* Ce changement de personnel chez GE HealthCare intervient quelques semaines après que la société ait dépassé les estimations des analystes pour le deuxième trimestre et maintenu ses prévisions de bénéfices annuels.

* Le directeur général Peter Arduini a déclaré en juillet que la société envisageait de céder sa division dédiée aux soins aux patients. Celle-ci était confrontée à des problèmes de rentabilité et d'approvisionnement.

* Par ailleurs, Xylem XYL.N a annoncé avoir nommé Andrea van der Berg au poste de directrice financière.

* L'action de cette entreprise de technologies médicales basée à Chicago a perdu plus de 11 % cette année.