GE HealthCare: livre les premières doses du Flyrcado aux USA information fournie par Cercle Finance • 25/02/2025 à 15:42









(CercleFinance.com) - GE HealthCare annonce avoir livré les premières doses de Flyrcado (flurpiridaz F 18), un agent inédit d'imagerie de perfusion myocardique par tomographie par émission de positons (PET MPI) pour la détection de la maladie coronarienne (CAD), à des centres d'imagerie précurseurs aux États-Unis.



Cette étape fait suite à l'approbation récente de la FDA, Flyrcado offrant une efficacité diagnostique supérieure à la tomographie par émission monophotonique (SPECT) MPI, la méthode dominante en cardiologie nucléaire.



Houston Methodist Hospital a lancé un déploiement progressif, avec une commercialisation complète prévue au deuxième trimestre 2025.



Flyrcado, dont la demi-vie prolongée permet une distribution élargie, devrait atteindre tous les utilisateurs du PET cardiaque d'ici fin 2025.





Valeurs associées GE HLTC TECH 90,66 USD NASDAQ +0,09%