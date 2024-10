Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GE HealthCare: lance un laboratoire d'innovation en IA information fournie par Cercle Finance • 22/10/2024 à 10:44









(CercleFinance.com) - GE HealthCare a annoncé la création d'un nouveau laboratoire d'innovation en IA, une initiative conçue pour accélérer les innovations d'IA de concept précoce au sein de l'entreprise.



GE HealthCare se concentre sur l'intégration de l'IA dans les dispositifs médicaux, la création d'applications d'IA qui améliorent la prise de décision à travers le parcours de soins et les états pathologiques, et l'utilisation de l'IA pour soutenir de meilleurs résultats et des efficacités opérationnelles à l'échelle du système.



Les innovations comprennent le projet de recherche Health Companion alimenté par l'IA agentique.



D'autres innovations précoces explorent des besoins de soins urgents, y compris l'identification de nouvelles façons de détecter le cancer du sein et l'amélioration de la qualité des soins pour les mamans et les bébés.



' Nous continuerons à recueillir les commentaires de nos clients afin de trouver des moyens de les aider à appliquer l'IA à leurs données de santé et à convertir les informations en stratégies exploitables et susceptibles d'améliorer les soins ', a déclaré le Dr Taha Kass-Hout, responsable mondial de la science et de la technologie chez GE HealthCare.





