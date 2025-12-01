GE HealthCare lance Allia Moveo, nouvelle plateforme d'imagerie interventionnelle
information fournie par Zonebourse 01/12/2025 à 15:27
L'appareil comprend un large tunnel permettant la tomodensitométrie à faisceau conique (CBCT), afin d'accueillir une patientèle diversifiée et de faciliter les procédures.
Philip Rackliffe, Président-directeur général d'Advanced Visualization Solutions, affirme que cette technologie 'vise à définir un nouveau standard en réduisant les obstacles et en anticipant les besoins cliniques'.
Le système propose également SmartMove, une fonction permettant de repositionner automatiquement l'arceau pour limiter les interruptions de flux de travail, ainsi que des outils d'intelligence artificielle et de guidage augmentés destinés à renforcer la précision.
GEHC précise que Allia Moveo est en cours d'examen par la FDA au titre du 510(k), soit une procédure d'autorisation de la Food and Drug Administration aux États-Unis.
Valeurs associées
|80,1800 USD
|NASDAQ
|+0,24%
A lire aussi
-
L'avionneur européen Airbus a déclaré lundi avoir identifié un problème de qualité industrielle affectant un "nombre limité" de panneaux de fuselage sur ses avions de la famille A320, confirmant des informations de sources à Reuters. Le groupe a indiqué dans une ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a ouvert en baisse lundi, alors que les investisseurs attendent les commentaires du président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell et les chiffres de l'ISM manufacturier. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd ... Lire la suite
-
"Identifié" et "circonscrit" : Airbus reconnaît un "problème de qualité" des panneaux métalliques de l'A320
L'A320, dans ses nombreuses variantes, est l'appareil commercial civil le plus vendu au monde. L'avionneur Airbus a reconnu lundi 1er décembre rencontrer des "problèmes de qualité" sur des panneaux métalliques produits par un de ses sous-traitants pour son monocouloir ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer