GE HealthCare grimpe après sa publication trimestrielle
Le groupe de technologies médicales précise que ces indicateurs de rentabilité ont été pénalisés par les charges liées aux droits de douane et par un mix défavorable, partiellement compensés par les effets de volume et de prix.
Ses revenus ont augmenté de 7,1% à 5,7 MdsUSD, dont une croissance organique de 4,8%, portée par le diagnostic pharmaceutique (PDx), l'imagerie et les solutions de visualisation avancée, avec une force globale aux Etats-Unis et en zone EMEA.
"Bien que l'environnement macroéconomique reste mouvant, nous nous concentrons sur la croissance rentable, un flux de trésorerie solide et une valeur pour les actionnaires", affirme le CEO de GE HealthCare, Peter Arduini.
Pour l'année 2026, il anticipe un BPA ajusté de 4,95 à 5,15 USD (soit une croissance de 7,9 à 12,3%), une marge d'EBIT ajustée de 15,8 à 16,1% (en expansion de 50 à 80 points de base) et une croissance organique des revenus de 3 à 4%.
