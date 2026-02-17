 Aller au contenu principal
GE HealthCare étend un financement avec la BARDA
information fournie par Zonebourse 17/02/2026 à 17:13

GE HealthCare annonce une nouvelle extension d'environ 35 MUSD d'un contrat précédent avec la Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), afin de faire progresser l'échographie alimentée par l'IA pour les soins aux traumatismes et la préparation aux situations d'urgence.

L'expansion est structurée comme un partage des coûts entre le groupe et la BARDA, qui fait partie de l'Administration for Strategic Preparedness and Response au sein du Département américain de la Santé et des Services sociaux, la BARDA fournissant la majorité du financement.

Cet accord élargi conforte le programme existant annoncé en octobre 2023 et reflète l'élan continu visant à développer des solutions d'ultrasons alimentées par l'IA ainsi que de nouvelles plateformes pour l'évaluation des traumatismes et la préparation aux incidents impliquant de nombreuses victimes.

L'élargissement du champ clinique de l'accord facilitera le développement de plusieurs nouveaux outils alimentés par l'IA, conçus pour améliorer la rapidité du diagnostic et réduire la dépendance aux opérateurs, y compris pour les utilisateurs non experts en échographie.

Ces nouvelles capacités automatisées seront conçues pour soutenir des évaluations plus détaillées des pathologies pulmonaires, y compris les pathologies pleurales, et améliorer la détection des lésions intra-abdominales.

De plus, GE HealthCare développera des solutions d'échographie au point de soin conçues pour améliorer la fiabilité et l'ergonomie dans des environnements exigeants, y compris les établissements de soins sur le terrain.

