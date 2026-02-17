Havas boucle 2025 au-delà de ses objectifs et poursuit sa stratégie d'acquisitions

Yannick Bolloré en 2023 ( AFP / ALAIN JOCARD )

Le groupe de communication Havas a terminé son exercice 2025 au-delà de ses prévisions de croissance organique et veut poursuivre en 2026 ses investissements dans l'intelligence artificielle et sa stratégie d'acquisitions ciblées.

Pour 2025, son résultat net part du groupe atteint 189 millions d'euros, en hausse de 9,2% par rapport à 2024, tandis que son revenu net (le chiffre d'affaires hors les coûts refacturables aux clients) a progressé de 1,7% et avoisine les 2,8 milliards d'euros, indique mardi Havas dans un communiqué.

Pour sa première année complète de cotation à Amsterdam, Havas "progresse fortement, avec une croissance organique de 3,1%", au-delà de l'objectif que le groupe s'était fixé (entre +2,5% et +3%), s'est félicité son PDG Yannick Bolloré lors d'un échange avec des journalistes.

"On aborde 2026 avec confiance et sérénité", a-t-il assuré, alors que Havas table sur une hausse annuelle située entre 2% et 3% de sa croissance organique.

Sur l'année, les États-Unis, qui représentent près d'un tiers du revenu net du groupe, ont été son principal moteur de croissance (+4,9%).

L'Europe, qui constitue la moitié de son revenu net, a été tirée par ses activités en Espagne, en Italie et au Portugal, mais n'a enregistré qu'une "légère croissance organique" en France et au Royaume-Uni.

En 2026, le groupe compte investir 100 millions d'euros dans la data, la tech et l'IA, avec notamment des partenariats avec Google, Microsoft ou encore Anthropic, dans le cadre d'un investissement de 400 millions d'euros sur quatre ans annoncé en 2024.

Havas, qui visait entre 5 et 10 acquisitions sur l'année, a pris des participations majoritaires dans 11 agences en 2025, ajoutant dans son escarcelle rien qu'au quatrième trimestre le cabinet de communication allemand Gauly, l'entreprise française Unnest ou encore l'agence britannique Bearded Kitten.

Havas compte poursuivre cette stratégie en 2026 et vise entre 5 et 10 acquisitions sur l'année.

Avec près de 23.000 collaborateurs et face aux géants du secteur, "on pense que notre taille" est "un vrai avantage", a indiqué Yannick Bolloré, estimant que "l'agilité" et "la rapidité d'exécution est clé" dans "des temps de changement", notamment lié au développement rapide des outils d'IA.

Concernant le potentiel retour financier de l'utilisation de cette technologie, le dirigeant a indiqué que le groupe arrive déjà à réduire "entre 10 et 50%" le coût de production d'un film publicitaire grâce à l'IA.