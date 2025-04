GE HealthCare: consensus dépassé, mais prévisions abaissées information fournie par Cercle Finance • 30/04/2025 à 14:32









(CercleFinance.com) - GE HealthCare a largement dépassé les attentes du marché avec ses résultats de 1er trimestre, mais le fabricant de dispositifs médicaux a préféré revoir à la baisse ses objectifs annuels afin de tenir compte de l'entrée en vigueur des nouveaux droits de douane imposés par les Etats-Unis.



Le spécialiste de l'imagerie médicale, de l'échographie et du diagnostic pharmaceutique a fait état ce matin d'une hausse de 3% à 4,8 milliards de dollars de son chiffre d'affaires sur les trois premiers mois de l'année.



A titre de comparaison, le consensus attendait 4,7 milliards de dollars.



En données organiques, la croissance de l'activité a atteint 4%, portée principalement par la vigueur de ses métiers aux Etats-Unis.



Le bénéfice net s'est accru à 564 millions de dollars, soit 1,23 dollar par action, contre 374 millions de dollars, ou 0,82 dollar par titre, un an auparavant.



En données ajustées, le BPA ressort à 1,01 dollar alors que les analystes l'anticipaient à 0,93 dollar.



Dans son communiqué, GE HealthCare indique avoir ajusté sa prévision de bénéfice par action (BPA) ajusté pour l'ensemble de l'exercice afin de tenir compte de la nouvelle politique commerciale américaine.



Disants'attendre à un impact de 0,85 dollar des nouveaux droits de douane, le groupe de Chicago dit désormais viser un BPA compris entre 3,90 et 4,10 dollars pour cette année, contre 4,61-4,75 dollars jusqu'à présent.



Les investisseurs semblaient davantage se focaliser sur les résultats trimestriels de GEHC que sur ses nouvelles perspectives, puisque le titre affichait des gains de plus de 6% en cotations avant-Bourse.





