GE HealthCare: collaboration avec Nvidia autour de l'IA information fournie par Cercle Finance • 19/03/2025 à 12:38









(CercleFinance.com) - A l'occasion du GTC 2025 -soit la conférence annuelle organisée par Nvidia du 17 au 21 mars 2025 à San Jose, (Californie)- GE HealthCare annonce collaborer avec Nvidia afin de développer des technologies d'imagerie autonome, en commençant par la radiographie et l'échographie.



Face à la pénurie de radiologues et à la hausse de la demande, cette alliance vise à intégrer l'IA pour automatiser la capture et l'analyse des images médicales.



GE HealthCare exploitera la plateforme Nvidia Isaac for Healthcare pour entraîner et tester ces systèmes dans un environnement virtuel.



L'objectif est d'améliorer l'efficacité des flux de travail, de réduire la charge des techniciens et de faciliter l'accès aux soins.





