 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

GE HealthCare annonce le départ de son directeur financier, Jay Saccaro, et publie ses résultats préliminaires du deuxième trimestre
information fournie par Reuters 23/07/2026 à 23:18
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et des informations contextuelles tout au long du texte)

Jay Saccaro, directeur financierde la

GEHC.O de GE HealthCare, quittera ses fonctions pour saisir une opportunité en dehors du secteur des technologies médicales, a annoncé jeudi la société, qui a également publié ses résultats préliminaires du deuxième trimestre.

Le fabricant de dispositifs médicaux a nommé George Newcomb, son contrôleur de gestion et directeur comptable actuel, au poste de directeur financier par intérim, le temps de trouver un remplaçant définitif. M. Saccaro restera au sein de l’entreprise jusqu’au 14 août afin d’assurer la transition.

Des remaniements à la tête des directions financières ont lieu dans l’ensemble du secteur de la santé. Pfizer PFE.N a nommé une directrice financière par intérim en juin après l'annonce du départ de Dave Denton, et Baxter International

BAX.N a nommé un directeur financier par intérim en mars, suite au départ de Joel Grade.

GE HealthCare a déclaré s'attendre à ce que son chiffre d'affaires du deuxième trimestre augmente de 5,7% par rapport à l'année précédente, soit 3,5% en croissance organique, tout en réaffirmant ses prévisions pour l'ensemble de l'année.

Le résultat trimestriel dilué et ajusté devrait être supérieur à celui de l’année dernière et dépasser les prévisions antérieures de la société, a indiqué GE HealthCare.

La société basée à Chicago avait auparavant revu à la baisse ses prévisions de bénéfice pour l’ensemble de l’année lors de la publication de ses résultats du premier trimestre, invoquant une inflation persistante des coûts des puces mémoire, du pétrole et du fret, ainsi que des pressions liées aux droits de douane découlant du conflit au Moyen-Orient.

M. Newcomb apporte à ce poste intérimaire plus de trois décennies d’expérience dans le domaine financier, a précisé la société. Il occupait le poste de contrôleur de gestion depuis 2016 et a pris les fonctions de directeur comptable lorsque la société s’est séparée de General Electric en 2023.

Valeurs associées

BAXTER INTL
22,390 USD NYSE +3,25%
GE HLTC TECH
60,5800 USD NASDAQ -2,27%
GE HLTC TECH RG-WI
0,000 USD NYSE Arca 0,00%
GE HLTC TECH RG-WI
0,000 USD AMEX 0,00%
GE HLTC TECH RG-WI
0,000 USD NYSE 0,00%
PFIZER
24,550 USD NYSE -1,78%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président américain Donald Trump pendant le gala de la presse à Washington, le 24 juillet 2026 ( AFP / Mandel NGAN )
    Trump charge les journalistes pour son retour au gala de la presse
    information fournie par AFP 25.07.2026 06:51 

    Donald Trump a multiplié les attaques frontales vendredi soir pour son retour au grand gala de la presse de Washington, réorganisé sous sécurité renforcée trois mois après une tentative d'assassinat qui avait provoqué son évacuation dans le chaos. Dans son style ... Lire la suite

  • Manifestation de soutien aux rebelles houthis à Sanaa, au Yémen, le 22 juillet 2026 ( AFP / Mohammed HUWAIS )
    Trump envisage des bombardements plus larges sur l'Iran
    information fournie par AFP 25.07.2026 06:10 

    Donald Trump a déclaré vendredi qu'il envisageait des bombardements encore plus importants sur l'Iran, au moment où le conflit s'élargit dans la région avec désormais des frappes saoudiennes sur les rebelles houthis au Yémen. Des médias américains ont fait état ... Lire la suite

  • Manifestation de soutien aux rebelles Houthis à Sanaa, au Yémen, le 22 juillet 2026 ( AFP / Mohammed HUWAIS )
    Les Houthis revendiquent une frappe en Arabie saoudite après des attaques de Ryad
    information fournie par AFP 25.07.2026 06:05 

    Les rebelles houthis du Yémen ont revendiqué samedi une attaque de missile dans le sud-ouest de l'Arabie saoudite, après des frappes de Ryad contre une ville portuaire sous leur contrôle. Ces insurgés pro-Iran ont pris pour cible des navires circulant en mer Rouge ... Lire la suite

  • Un partisan du "Parti du peuple des cafards"(CJP) brandit une pancarte à Connaught Place, à New Delhi, le 24 juillet 2026 ( AFP / Sajjad HUSSAIN )
    Inde: la fronde des étudiants se moque des coupures d'internet
    information fournie par AFP 25.07.2026 05:50 

    Pas d'internet ? Et alors... Dans les rues de la capitale indienne New Delhi où ils exigent depuis six jours la démission du ministre de l'Education, les étudiants indiens assurent n'avoir que faire des coupures d'internet ordonnées par le gouvernement. "Plein ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
98,4 -2,61%
CAC 40
8 372,28 +0,88%
TOTALENERGIES
75,9 -0,37%
EUR/USD SPOT
1,13732 0,00%
Or
4 055,93 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank