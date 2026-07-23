GE HealthCare annonce le départ de son directeur financier, Jay Saccaro, et publie ses résultats préliminaires du deuxième trimestre

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Jay Saccaro, directeur financierde la

GEHC.O de GE HealthCare, quittera ses fonctions pour saisir une opportunité en dehors du secteur des technologies médicales, a annoncé jeudi la société, qui a également publié ses résultats préliminaires du deuxième trimestre.

Le fabricant de dispositifs médicaux a nommé George Newcomb, son contrôleur de gestion et directeur comptable actuel, au poste de directeur financier par intérim, le temps de trouver un remplaçant définitif. M. Saccaro restera au sein de l’entreprise jusqu’au 14 août afin d’assurer la transition.

Des remaniements à la tête des directions financières ont lieu dans l’ensemble du secteur de la santé. Pfizer PFE.N a nommé une directrice financière par intérim en juin après l'annonce du départ de Dave Denton, et Baxter International

BAX.N a nommé un directeur financier par intérim en mars, suite au départ de Joel Grade.

GE HealthCare a déclaré s'attendre à ce que son chiffre d'affaires du deuxième trimestre augmente de 5,7% par rapport à l'année précédente, soit 3,5% en croissance organique, tout en réaffirmant ses prévisions pour l'ensemble de l'année.

Le résultat trimestriel dilué et ajusté devrait être supérieur à celui de l’année dernière et dépasser les prévisions antérieures de la société, a indiqué GE HealthCare.

La société basée à Chicago avait auparavant revu à la baisse ses prévisions de bénéfice pour l’ensemble de l’année lors de la publication de ses résultats du premier trimestre, invoquant une inflation persistante des coûts des puces mémoire, du pétrole et du fret, ainsi que des pressions liées aux droits de douane découlant du conflit au Moyen-Orient.

M. Newcomb apporte à ce poste intérimaire plus de trois décennies d’expérience dans le domaine financier, a précisé la société. Il occupait le poste de contrôleur de gestion depuis 2016 et a pris les fonctions de directeur comptable lorsque la société s’est séparée de General Electric en 2023.