GE: création d'une coentreprise avec Alfanar en Espagne

(CercleFinance.com) - GE fait savoir que l'activité Services financiers de GE Vernova va créer une coentreprise avec Alfanar Energia España (' Alfanar ') dans le but de développer des projets d'énergie renouvelable en Espagne.



Cette joint-venture poursuivra le développement du portefeuille d'actifs existant de 334 mégawatts d'Alfanar, qui comprend cinq parcs éoliens et trois centrales photovoltaïques en Espagne, et cherchera à développer de nouvelles opportunités dans l'éolien terrestre et le solaire photovoltaïque.



Des solutions de batteries et de stockage d'énergie seront également explorées, indique GE.





