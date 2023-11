Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE: collaboration dans le stockage d'énergie par batterie information fournie par Cercle Finance • 16/11/2023 à 15:40









(CercleFinance.com) - GE fait savoir que GE Vernova et Our Next Energy (ONE), une start-up américaine du Michigan, ont signé un accord de collaboration pour faire progresser les solutions de stockage d'énergie par batterie aux États-Unis en utilisant des batteries fabriquées localement.



La collaboration couvre la fourniture de modules de batterie ONE contenant des cellules au lithium fer phosphate (LFP) fabriquées aux États-Unis pour les projets commerciaux de solutions solaires et de stockage de GE Vernova à travers le pays.



Grâce à l'intégration de batteries LFP fabriquées localement, GE Vernova et ses clients pourront profiter des incitations offertes par la loi sur la réduction de l'inflation (IRA) et des crédits d'impôt à l'investissement (ITC).



Selon les analystes de Bloomberg New Energy Finance, le marché américain du stockage d'énergie stationnaire devrait croître à un taux de 11,4 % jusqu'en 2030.







