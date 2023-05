Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE: choisi par Zephyrus pour son logiciel ATS information fournie par Cercle Finance • 19/05/2023 à 16:30









(CercleFinance.com) - GE fait savoir que sa division GE Digital, l'un des principaux fournisseurs de logiciels aéronautiques, a été choisi par Zephyrus Aviation Capital (Zephyrus), l'une des principales sociétés de location d'avions et de gestion d'actifs, afin de lui fournir le système de transfert d'actifs ATS pour la gestion des dossiers.



Après avoir testé plusieurs autres systèmes sur le marché, Zephyrus a décidé d'implémenter ATS, un logiciel désormais utilisé également par leurs équipes, consultants et tiers.



' Nous sommes fiers de travailler avec Zephyrus Aviation Capital et de leur fournir notre système de transfert d'actifs à la pointe de l'industrie ', a déclaré Andrew Coleman, directeur général, Aviation Software pour GE Digital.



'ATS est conçu pour aider des entreprises comme Zephyrus à optimiser leurs opérations, à réduire les risques et à accroître leur compétitivité sur un marché difficile. Nous sommes impatients de soutenir le succès continu de leur équipe pour les années à venir.'





