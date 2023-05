Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE: Austrian Airlines souscrit au logiciel Fuel Insight information fournie par Cercle Finance • 18/05/2023 à 11:15









(CercleFinance.com) - GE Digital fait savoir que Austrian Airlines, une compagnie du groupe Lufthansa, a souscrit à son logiciel Fuel Insight afin d'augmenter son efficacité énergétique et réduire ses coûts.



GE rappelle que Austrian Airlines est déjà un client de longue date de GE Digital, ayant notamment utilisé son logiciel Safety Insight for Airlines (eFOQA) pendant des années.



Fuel Insight fusionne les données de vol originales enregistrées par chaque avion avec les plans opérationnels et les futures trajectoires de vol.



À l'aide d'une puissante suite d'outils d'analyse et de création de rapports, ce programme fournit aux opérateurs des tendances et des informations exploitables qui leur permettent de mettre en oeuvre des initiatives durables d'efficacité énergétique.





