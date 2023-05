GE: annonce un nouveau directeur financier information fournie par Cercle Finance • 19/05/2023 à 10:45

(CercleFinance.com) - GE a annoncé hier du changement à la tête de sa direction financière: Rahul Ghai deviendra premier vice-président et directeur financier de GE à compter du 1er septembre 2023, succédant ainsi à Carolina Dybeck Happe.



Rahul Ghai assumera ce rôle en plus de ses responsabilités actuelles en tant que directeur financier de GE Aerospace, qu'il occupe depuis août 2022.



'C'est le bon moment pour procéder à ce changement alors que GE progresse vers le lancement de GE Vernova et GE Aerospace en tant qu'entreprises autonomes', souligne H. Lawrence Culp Jr, directeur général de GE.



Rahul Ghai dirigera l'organisation financière mondiale de GE et les activités financières, notamment la comptabilité et le contrôle, la planification et l'analyse financières, la fiscalité, les relations avec les investisseurs, l'audit interne et la trésorerie.



Il a rejoint GE Aerospace après avoir occupé le poste de vice-président exécutif et directeur financier chez Otis Worldwide Corporation.