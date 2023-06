Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE: alimente la centrale de Guernsey de Caithness Energy information fournie par Cercle Finance • 07/06/2023 à 17:20









(CercleFinance.com) - La division Gas Power de GE Vernova a annoncé aujourd'hui le début de l'exploitation commerciale de la centrale électrique Guernsey de Caithness Energy, alimentée par GE, d'une puissance de 1 875 mégawatts, dans le comté de Guernsey, dans le sud-est de l'Ohio.



La centrale de Guernsey peut fournir l'équivalent de l'électricité nécessaire pour alimenter environ 1,4 million de foyers américains.



' Nous sommes convaincus que l'équipement de GE nous aidera à transformer les défis de la transition énergétique en une opportunité de réduire les émissions de carbone dans le secteur de l'énergie ', a déclaré Ross D. Ain, président de Caithness Energy,



GE assurera également la maintenance de l'installation dans le cadre d'un accord de services pluriannuel pour 20 ans et fournira des analyses prédictives.





