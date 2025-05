GE Aerospace: va équiper 11 Boeing de Ethiopian Airlines information fournie par Cercle Finance • 19/05/2025 à 14:45









(CercleFinance.com) - GE Aerospace annonce que Ethiopian Airlines a choisi son moteur GEnx pour équiper 11 nouveaux Boeing 787, portant sa flotte GEnx de 19 à 30 appareils.



La compagnie a également confirmé sa commande antérieure de moteurs GE9X pour huit Boeing 777-9, avec une option pour six avions supplémentaires.



Ces accords incluent un contrat de maintenance couvrant les moteurs GEnx et GE9X.



' Ces accords reflètent notre engagement envers la modernisation de la flotte, l'efficacité opérationnelle et la durabilité ', déclare Mesfin Tasew, directeur général du groupe Ethiopian Airlines.





