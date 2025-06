GE Aerospace:travaille sur des moteurs de drones avec Kratos information fournie par Cercle Finance • 03/06/2025 à 16:50









(CercleFinance.com) - GE Aerospace annonce la signature d'un accord de coopération avec Kratos Defense & Security Solutions pour accélérer le développement de technologies de propulsion destinées aux futurs systèmes aériens sans pilote et appareils de type CCA (Collaborative Combat Aircraft).



Cet accord renforce le partenariat existant entre GE et la division Kratos Turbine Technologies, et prolonge un protocole d'accord signé en 2024.



Il prévoit la co-développement, la fabrication, les essais et la mise en service du moteur GEK800, ainsi que d'autres moteurs turboréacteurs à bas coût.



Les deux entreprises ont également lancé le développement du moteur GEK1500, destiné aux drones, aux CCA et à des applications similaires.



L'objectif est de proposer des solutions de propulsion abordables pour les programmes du Département américain de la Défense.







